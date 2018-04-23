Aliağa'da Uçurtma Şenliği

Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirilen uçurtma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yeşille mavinin buluştuğu Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen etkinlik öncesinde çocuklara 5 bin adet ay yıldız figürlü uçurtma dağıtıldı. Uçurtma dağıtımı esnasında uzun kuyruklar oluşturan çocuklar birbirleriyle yarıştı. Uçurtma dağıtımının ardından gökyüzüne yükselen ay yıldızlı uçurtmalar Aliağa semalarını süsledi.

Aynı anda birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nin üçüncü gün programında Bir Küçük Prens Masalı adlı oyun da çocuklar için sahne aldı. Şişme çadırda sahnelenen oyunu minikler ilgiyle izledi.

Motosiklet Kullanmayı Öğreniyorum, tiyatro ve çeşitli animasyon etkinliklerinin yer aldığı üçüncü gün programında çocuklar 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşadı. Özellikle yüz boyama etkinliğine büyük ilgi gösteren çocuklar burada keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte sevdikleri çizgi film kahramanlarına benzemeye çalışan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanındaki 23 Nisan şöleni uçurtma etkinliği ile de sınırlı kalmadı. Şişme oyun parklarının da yer aldığı alanda çocuklar gün boyu doyasıya eğlendi. Şişme parkın tadını çıkaran çocuklar burada eğlencenin doruğuna çıktı. - İZMİR