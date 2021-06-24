Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
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Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor

Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Aliağa Yeni Mahalle'de hayata geçirdiği 614 konutluk projede çalışmalar tüm hızıyla sürerken bloklar da yükselmeye başladı.

31 Mart 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve Temmuz ayında yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı proje 33 bloktan oluşuyor. 8 Bloğun temeli atılırken 4 binada katlar yükselmeye başladı. 1 binada ise tamamlanma aşamasına gelindi. Konutların 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor.

HAK SAHİPLERİ 2019 TEMMUZ AYINDA BELİRLENDİ

614 konutluk TOKİ projesinde Temmuz 2019'da yapılan kura çekimiyle; şehit ve gazi kontenjanından 38, engelli kontenjanından 30, emekli kontenjanından 150 ve diğer kontenjanlardan 382 hak sahibi belirlenmişti. 2022 yılında tamamlanması beklenen projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca Cami, İlkokul, 32 adet dükkân, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor.

İLK TAKSİTLER KONUT TESLİMİNDEN SONRA

Hak sahibi vatandaşlar,taksit ödemelerine konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade; 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat bedeli 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksit uygulanıyor.

Kaynak: Bültenler

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