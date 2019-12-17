Aliağa'da tekne motoru çaldığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
Aliağa ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
17.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:20
Aliağa ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 5 tekne motorunun çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
Hırsızlığı A.Ö, E.A. ve C.Y'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıları Torbalı ilçesinde yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Kaynak: AA