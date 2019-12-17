Aliağa'da tekne motoru çaldığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
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Aliağa'da tekne motoru çaldığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

Aliağa ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

17.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:20
Aliağa'da tekne motoru çaldığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Aliağa İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçede 5 tekne motorunun çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlığı A.Ö, E.A. ve C.Y'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıları Torbalı ilçesinde yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA
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