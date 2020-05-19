Aliağa'da sokak kısıtlamasında ticari taksilere dezenfekte İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında taksileri dezenfekte etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında taksileri dezenfekte etti.

Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ticari taksileri ikinci defa dezenfekte yaptı. Aliağa Belediyesi ile Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının iş birliği kapsamında yapılan organizasyonda ekipler, çalışmalarını titizlikte yürüttü. Ekipler, araçlarda kullanılmak üzere sürücülere ayrıca ücretsiz maske ve eldivende dağıttı.

Öte yandan dezenfekte edilen araçlara, "bu araç dezenfekte edilmiştir" yazılı sticker yapıştırılırken, araç sahiplerine de dezenfekte kartı verildi.

Çalışmalardan oldukça memnun olduğunu dile getiren taksici esnafı, Aliağa Belediyesine ve Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp'e teşekkür etti.

Başkan Salih Yiyitalp, ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla temizlenip dezenfekte edileceğini belirtti.

Ticari taksilerin ikinci defa dezenfekte edildiğini belirten ticari taksi şoförü Hasan Çık, "Araçlarımız ikinci defa dezenfekte ediliyor. Bütün araçlarımız ile bütün mikroplarla dezenfekte edip mikroplar öldürülüyor. Her şey de vatandaşın sağlığı için. Belediyemiz ve odamız sağ olsun ilgileniyor. Sosyal mesafelere uyum sağlıyoruz. Yolcu alımları gibi bütün kurallara hepsine uyuyoruz. 3 kişiyi geçmemek şartıyla maskesiz yolcuları almıyoruz. Şayet maske varsa elimizde yardımcı oluyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA