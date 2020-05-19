Aliağa'da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliağa'da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında minibüsler 2. kez dezenfekte edildi.

Aliağa'da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi
19.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:43

İzmir'in Aliağa ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında minibüsler 2. kez dezenfekte edildi.

Aliağa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve toplu taşıma amacıyla kullanılan minibüslerin dezenfektan işlemini gerçekleştirerek halkın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlanıyor. Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitlap, Aliağa Belediyesi iş birliği ile belirli periyotlarda şehir içi çalışan ticari minibüsleri, ticari taksileri ve otobüsleri dezenfekte ettiklerini, dezenfekte çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Yiyitalp, "Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü günden bugüne virüse dair tedbirler alıyoruz. Halkımızın sağlığı açısından önemli olan dezenfektan işlemini Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Aliağa Belediyesi'nin işbirliğiyle yaparak; el dezenfektanları, maskeler ve kolonyaları esnafımıza dağıtıyoruz. Dezenfekte edilen her aracımızın ön camlarına dezenfekte edildiğine dair etiket yapıştırılmış olup, araç dezenfekte kartı oluşturulmuştur. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat edebilirler" dedi.

Aliağa Belediyesine dezenfektan desteği için teşekkür eden minibüs esnafı Yaşar Aydın, "Araçlarımız her 15 günde bir belediye tarafından ilaçlanıyor. Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Halkın sağlığı için ilaçlamanın önemi çok büyük. Fazla yolcu almıyoruz, kurallara uyuyoruz, denetleniyoruz" ifadesini kullandı.

Minibüs şoförü Mustafa Kara ise araçlarını periyodik olarak ilaçladığını, yolcuların gayet güvenli biçimde yolculuk yapabileceğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ersin Korkut Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Aliağa'da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 20:43:34. #1.14#
title