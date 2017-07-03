Aliağa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Aliağa ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, R.A. (44), Çatlıdere Mahallesi'nde kendisine borcu olduğunu iddia etiği E.K'nın (39) iş yerine gitti.



Borç meselesi yüzünden çıkan kavgada, E.K'yı tabancayla bacağından vurularak yaralandı.



Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.