Aliağa'da restoranlar normalleşmeye hazır

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen lokanta, restoran, pastane, kafe gibi çok sayıda işletme, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden kontrollü olarak hizmete açıldı. Normalleşme sürecinin ilk günlerinde ise Aliağa esnafına yetkililer tarafından ziyaretler gerçekleşti.

Aliağa'da kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerinde Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ve Zabıta ekipleri esnafı ziyaret etti. Ziyaretler esnasında işletme sahiplerine uygulanması gereken kurallar hakkında bilgiler verilip broşürler dağıtıldı. Salgının yayılmasına engel olmak için sosyal mesafe başta olmak üzere tüm hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve işletmelerin HES kodu ile müşteri kabul etmeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Esnaf ziyaretlerinde bulunan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, "Normalleşme sürecinde zabıta müdürümüz Mustafa Tahir Acar ile birlikte esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Esnaf arkadaşlarımıza uyulması gereken kuralları anlattık. Sağ olsun esnaflarımız da 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyuyorlar. Yüzde 50 kapasite ile masa düzeni oluşturmuşlar. Gerekli broşürleri de kendilerine dağıttık. Bugünden itibaren de dağıtmaya devam edeceğiz. Tüm Aliağa esnafına bol kazanç ve hayırlı işler diliyorum" dedi.

"Aliağa halkı bilinçlidir"

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar ise "Kontrollü normalleşme sürecinde İzmir ili turuncu bölge ilan edildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Serdar Berk ile birlikte kahvehanelere, kıraathanelere, lokantalara, restoranlara ve pastanelere ziyarette bulunduk. Esnafımızı uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgilendirdik. Zaten Aliağa esnafımız, lokantacılarımız son derece bilinçli ve dikkatliler. Bugünden itibaren her gün kontrollerimiz ve denetimlerimiz olacak. İnşallah Aliağa halkı ile birlikte Covid-19 virüsünü bertaraf edeceğiz. Vatandaşlarımızdan son derece dikkatli olmalarını diliyoruz. Esnafımıza da bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı