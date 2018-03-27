Aliağa'da Polis, Motosiklet Sürücülerini Uyardı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, şehir merkezinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kask kullanımını yaygınlaştırarak olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirgemek ve diğer sürücülerin güvenli bir trafik ortamında seyredebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri sıklaştırdı.

Motosiklet sürücülerini, özellikle kask takmaları konusunda uyaran Mavi Melekler ile Şahin ve Martı ekipleri; kaskın, olası kazalarda hayat kurtardığını anlatan broşürleri ilçenin çeşitli noktalarında bulunan paket servisi yapan iş yerleri ile yol üzerinde karşılaştıkları motosiklet kullan sürücülere verdi. Motosiklet sürücülerine kaskın her zaman hayat kurtardığını anlatan polisler, Aliağa Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Motosiklet kazalarının yaralamalı ve ölümlü sonuçlanmasının sebebi kask takmamak olduğunu biliyor muydunuz? Hayatınız hepimiz için değerlidir. Lütfen kask takınız" şeklindeki uyarıcı sloganların olduğu broşürleri de motosiklet sürücülerine dağıttı. - İZMİR