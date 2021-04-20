Aliağa'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor
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Aliağa'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Aliağa'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Aliağa Belediyesi, korona virüsü yayılımını engellemek amacıyla vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

İzmir'de Aliağa Belediyesi, korona virüsü yayılımını engellemek amacıyla vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hijyen ekibi, kent genelinde; dolmuş, dolmuş durağı, bank, park, cami, eczane, okul ve hastane gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Tüm kamu binaları da sık aralıklarla özel bir solüsyonla dezenfekte edilerek, vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet verilmesi sağlanıyor.

Hijyen ekibi görevlisi Yusuf Emre Karahan, "Dezenfekte çalışmamız korona virüsü salgını başladığından bu zamana kadar kesintisiz devam ediyor. Yoğun bir çalışma içerisinde bu uygulamayı yapıyoruz. Elimizden geldiğince Aliağa Belediyesi adına görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Dezenfekte çalışmalarından memnun oluklarını ifade eden vatandaşlarda, hijyen çalışmalarının düzenli aralıklarla yapılmasından dolayı Aliağa Belediyesine teşekkür etti - İZMİR

Aliağa'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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