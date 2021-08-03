Aliağa'da ormanlık alanlarda hummalı çalışma
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Aliağa'da ormanlık alanlarda hummalı çalışma

Aliağa'da ormanlık alanlarda hummalı çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi ekipleri, ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları sonrasında kent sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlarda önlem amacıyla temizlik çalışması başlattı.

Aliağa Belediyesi ekipleri, ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları sonrasında kent sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlarda önlem amacıyla temizlik çalışması başlattı.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından rutin olarak yapılan orman temizliği çalışmaları hız kazandı. Ekipler, özellikle yangına yol açabilecek cam kırıkları başta olmak üzere çeşitli atıkları temizleyerek ormanların nefes almasını sağlıyor. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla olası yangınların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ise dozer, greyder ve kamyon gibi iş makineleriyle orman yollarının açılması çalışmalarını kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı yürütüyor. Yolların açılmasının yanı sıra yangına sebebiyet verebilecek kuru otlar temizleniyor.

Ormanlık alanların herkes tarafından çok iyi korunması gerektiğini belirten Kültür Mahallesi Muhtarı Muharrem Şen, "Ormanlar Aliağamızın, hepimizin ciğerleridir. Ormanlık alanlara bırakılan özellikle cam atıkları yangınlara sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle ormanlarımızın temiz tutulması noktasında herkesi duyarlı davranmaya davet ediyorum. Aliağa Belediyesi bu konuda çok duyarlı davranıyor. Bu kapsamda ormanlık alanlarda Aliağa Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaptı. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Aliağa'da ormanlık alanlarda hummalı çalışma
Aliağa'da ormanlık alanlarda hummalı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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