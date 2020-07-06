Aliağa'da 'Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar başladı
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Aliağa'da 'Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar başladı

Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde yapılan Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar başladı.

Aliağa'da 'Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar başladı
06.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:02

Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde yapılan Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar başladı. 201 yataklı hastanenin 2022'nin ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor.

Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ne yapılacak olan 201 yataklı 'Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar başladı. Aliağa Belediyesi tarafından Üniversiteye tahsis edilen arazide kurulacak hastane, Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret sektörlerinin faaliyet gösterdiği bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Hastanenin yapılacağı arazide tevzi ve hafriyat çalışmaları bugün başladı. Çalışmaları Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu yerinde inceledi. İnşaat hafriyat çalışmalarının başlaması nedeniyle kurban kesildi, dualar edildi.

2022'de tamamlanacak

Dünyayı etkisine alan Covid-19 virüs salgını nedeniyle bir süredir bekletilen çalışmalara 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlandı. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 201 yataklı hastane, faaliyete geçtiğinde bölgede büyük bir eksikliği giderecek. Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimlere sahip olacak. Bugün başlayan saha tesviyesi ve hafriyat çalışmalarına dozer, kepçe, silindir ve diğer iş makineleriyle çok sayıda personel katıldı. Saha tesviyesi ve hafriyat işlerinin ardından hastanenin inşaatı başlayacak. Hastanenin 1,5 yıllık çalışmayla 2022'nin ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor. Hizmete girdiğinde bölgenin en modern meslek hastalıkları hastanesi olacak kuruluşun içerisinde mikro cerrahi, yanık ünitesi ve tanı merkezi yer alacak. Hastane, hastalıklara tanı konulması açısından da önemli bir merkez olacak.

Başkan Acar: "Aliağa'mıza hayırlı olsun"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Covid-19 nedeniyle bir süredir bekleyen çalışmalara bugün itibariyle başlandığını ifade ederek, "Hastanemizin saha tevzii ve hafriyat çalışmalarına bugün başladık. Aliağa'mıza hayırlı olsun. Burada yapılacak olan 201 yataklı hastanemiz hem önemli bir sağlık hizmetini sunacak hem de bölgemize sağlık alanında değer katacak. Aliağa'mızın, bölgemizin ihtiyacı olan bir yatırımdı. Bu yatırımın Aliağa'da gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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