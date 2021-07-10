Aliağa'da makilik yangını
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Aliağa'da makilik yangını

Aliağa'da makilik yangını
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti yakınlarındaki makilik alanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Aliağa'da makilik yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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