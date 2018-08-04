İzmir Açıklarında Bulunan Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin geminin batma ihtimaline karşı önlemler aldığı öğrenildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi açıklarındaki Tavşan Adası civarından Aliağa'daki limana seyir halinde olan Marshall Adaları bandıralı 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü dev kuru yük gemisinden yangın ihbarı alındı. Buğday kepeğinde çıkan yangında 'Koza' adlı gemiden dumanlar yükseldi. Buğday kepeğinin içten içe yandığı öğrenilirken, bölgeye hemen Aliağa Liman Başkanlığı tarafından üç adet römorkör sevk edildi.

YÜKÜ BOŞALTILDIKTAN SONRA GEMİ SÖKÜLECEKTİ

Bölgede emniyet tedbirleri alınırken, Aliağa Limanı'nda yükünü boşalttıktan sonra söküm işlemi yapılması planlanan geminin tehlike nedeniyle gemi söküm tesislerine yönlendirildiği ifade edildi. Bölgeye giden ekiplerin geminin batmasını önlemek için de bir takım tedbirler aldığı belirtildi.