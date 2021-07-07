Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
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Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramına sayılı günler kala, Aliağa'da kurulan kurban pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, Aliağa'da kurulan kurban pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Aliağa Belediyesi, bu yıl 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesi, Yeni Mahalle mezarlık mevkiinde bulunan 10 bin metrekarelik kurban satış alanını kurban pazarı esnafının hizmetine sunarak ilçedeki satıcı ve alıcıları buluşturdu.

Büyük ve küçükbaş kurbanlıkların yer aldığı pazarda, satış yapmak isteyen kişilerin; işletme belgesi, satışa sunacakları hayvanların kulak küpeleri, onaylı pasaportları, aşı kayıtları, gebelik kontrol raporları gibi belgelerinin olması gerekiyor.

Kurban pazarı esnafı kurbanlık satışlarının şuan için durgun olduğunu ifade ederken, büyükbaş için fiyatların 20 bin ile 27 bin lira arasında, küçükbaş için fiyatların ise 2 bin ile 3 bin 800 lira arasında değişiklik gösterdiğini söyledi.

Aliağa kurban pazarının en dikkat çeken hayvanı ise 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli dana oldu. Cinsi Belçika Mavisi olarak bilinen dananın sahibi Burak Satıcı, 'Paşa'nın 27 bin liradan alıcı bulduğunu belirtti. - İZMİR

Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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