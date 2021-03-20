Aliağa'da korona virüsü denetimleri
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Aliağa'da korona virüsü denetimleri

20.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:48
Aliağa'da korona virüsü denetimleri

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında korona virüsü denetimleri devam etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında korona virüsü denetimleri devam etti.

Aliağa ilçesinde ekipler, korona virüsü salgını nedeniyle denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aliağa Esnaf Odasına bağlı ekipler, genelge uyarınca belirlenen yerler ve iş kollarına yönelik denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde işletme sahiplerine, yüzde 50 kapasite ile hizmet verilmesi, maskesiz müşteri kabul edilmemesi, masalar arasında bulunan sosyal mesafenin 1,5 metre olması, müşterilerin HES kodu ile kabul edilmesi, 'Kapasite Sınırlaması Sonrası Oturma Düzeni' planının müşterilerin görebileceği şekilde asılması gerekliliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Yeme ve içme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin, haftanın her gününü kapsayacak şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. - İZMİR

Aliağa'da korona virüsü denetimleri
Aliağa'da korona virüsü denetimleri
Aliağa'da korona virüsü denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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