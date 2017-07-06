Aliağa'da Kaçak Sigara Operasyonu
Aliağa ilçesinde yapılan operasyonda bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Aliağa ilçesinde yapılan operasyonda bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, 5 iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti.
Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 780 adet makaron ele geçirdi.