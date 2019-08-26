Aliağa'da kaçak içki operasyonu

26.08.2019 18:07

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 adet bandrolsüz kaçak içki, 127 adet yabancı bandrollü kaçak içki ve 5 litrelik pet şişelerde 120 litre ev yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi.



Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, ağustos ayında yasa dışı alkollü içki satışına göz açtırmadı. Bu kapsamda ekipler, değişik tarihlerde operasyon yaptı. Operasyonda, 20 adet bandrolsüz kaçak alkollü içki, 127 adet yabancı bandrollü kaçak alkollü içki ve 5 litrelik pet şişelerde 120 litre ev yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi. Baskınlar kapsamında ise 6 kişi için işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA