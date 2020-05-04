Aliağa'da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliağa'da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor

Aliağa'da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor
04.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:12

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle iş yerini açamadığı için zor günler geçiren esnafa destek olmaya çalışan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, erzak yardımlarına devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle iş yerini açamadığı için zor günler geçiren esnafa destek olmaya çalışan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, erzak yardımlarına devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Aliağa'da berberler, lokantacılar, kahveciler uzun süredir iş yerlerini açamıyor. Yaşadıkları ekonomik sıkıntılar yüzünden mağdur olan esnafa, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimiyle Aliağa Belediyesi tarafından erzak yardımı yapılmıştı. Esnaf Odası bu defa kendi imkanlarıyla hazırladıkları erzak kolilerini zor günler geçiren esnaf üyelerine ulaştırıyor.

Esnaf ve sanatkarlar, ülke anatomisinin omurgası

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, esnafın toplumun ve ekonominin temel taşlarından olduğunu belirterek, 1,5 aydır iş yerlerini açamayan berber, kuaför, restoran, lokanta, kafeterya, kahvehane ve benzeri esnafın şu an en büyük beklentisinin kira desteği olduğunu söyledi. Başkan Serdar Berk, "Korona virüs salgını sebebiyle iş yerlerini kapatan esnaf arkadaşları telefonla arıyorum, bazen ziyaretlerine gidiyorum. Bazı esnaf arkadaşlarımızın dayanma güçleri azalıyor. Bir nebze kendi imkanlarımızla erzak yardımı yapıyoruz . Esnaf ile sanatkarlarımız bu ülkenin ve milletin omurgasıdır. Bu zor günde esnafımıza sahip çıkılmalı ve gereken yardım yapılmalı, destek olunmalıdır. " dedi.

Birlik ve berberlik ile bu zor günleri en az hasarla atlatılacağı inancında olduğunu ifade eden Başkan Serdar Berk, "Hayırsever vatandaşlar bakkal esnaflarımıza borcu olan vatandaşların borçlarını kapattı. Allah razı olsun. Bakkal esnafımız vatandaşın halini bilir. Vatandaş da evinin anahtarını, bazen çocuğunu yine bakkalına emanet eder. Çünkü onun Ahilik kültüründen geldiğini bilir. Maalesef büyük marketlerin veresiye defteri yok ki bir hayırsever vatandaşın borcunu kapatsın. Onun için mahallenizdeki bakkalınıza ve esnaflarımıza sahip çıkalım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanelerden görüntüler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanelerden görüntüler paylaştı
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Irrfan Khan Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Neymar Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Aliağa'da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 12:45:09. #1.15#
title