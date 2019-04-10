Aliağa'da İlk Meclis Toplandı

Aliağa Belediye Meclisi 2019-2024 döneminin ilk meclisi için toplandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplanan Nisan 2019 olağan meclisinde bir yıl süreyle görev yapacak olan komisyon üyelerinin seçimleri yapıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra gerçekleştirilen ilk meclise tüm meclis üyeleri eksiksiz olarak katıldı. Meclis başkan vekilleri, katip üyeler ve encümen üyelerinin belirlendiği ilk meclis saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "31 Mart itibari ile seçim yarışı bitmiştir. Bundan sonra hep birlikte Aliağamıza hizmet edeceğiz" diyerek meclisin açılışını gerçekleştirdi.

Komisyon ve encümen üyeleri seçildi

5 Mart 2019 tarihli meclis tutanağının okunup oylanmasının ardından üye seçimlerine geçildi. Yapılan üye seçimleri ile meclis başkan vekilliği, meclis katipliği, belediye encümen üyeliği ve komisyonlarda görev yapacak üyeler şu isimlerden oluştu:

"Meclis Başkan vekilleri; Zekai Erşan, Hilal Çelik, Meclis katipleri üyeleri; Berkay Aktaş, Seçil Adalet Işık, Belediye encümen üyeleri Eda Kılıç, Sami Toydemir, Plan bütçe komisyonu, İsmail Menderes, İbrahim Halil Özer, Yasin Cıvlan, Savaş Dağdeviren, Sami Toydemir; İmar komisyonu; Eda Kılıç, İsmail Meşe, Musa Özcan, Orhan Ulaşzade, Hakan Turan, Tarihi kentler birliği; Seçil Adalet Işık, Gülten Taşbaş, Ege belediyeler birliği; Berkay Aktaş, Savaş Dağdeviren; Kıyı Ege Belediyeler Birliği; Savaş Dağdeviren, Seçil Adalet Işık, Gülten Taşbaş, Miktad Topçu, Murat Erden, Berkay Aktaş, Satış Komisyonu; Savaş Dağdeviren."

Nisan ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimin 12 Nisan Cuma günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesi ile sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA