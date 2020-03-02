Aliağa'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

02.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:32

İzmir'de Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneğince, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.



Zeytinli Park'ta bulunan Engelsiz Kafe'de öğle namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için mevlit okundu, dua edildi. Mevlit sonrası vatandaşlara etli pilav ve ayran ikramlarında da bulunuldu. Terörle mücadele gazisi ve Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Onursal Başkanı İbrahim Erdemir "Ordumuzun üzerindeki bu musibetlerin defi için dernek olarak Allah'a bir kurban adadık ve mevlit okuttuk. Asil Türk milleti olarak Ergenekon'dan çıktığımız günden bugüne kadar Türk milletinin harici ve dahili düşmanları olmuştur. Dün olmuştur, bugün de olmaya devam edecektir. Çünkü İslam'ın en büyük liderliğini Türk milleti yapmaktadır. Çünkü peygamberin en güzel ordusu, Allah'ın en iyi askeri Türk milletinden oluşmaktadır. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Kederli ailelerine de Rabbim üst sabırlar nasip eylesin inşallah" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA