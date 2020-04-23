Aliağa'da Hijyen Ekipleri görevinin başında
Aliağa Belediyesi Hijyen Ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
23.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:44
Aliağa Belediyesi Hijyen Ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Korona virüs salgınına karşı Aliağa'nın tüm cadde ve sokaklarını insan sağlığına zararsız antiviral su ile yıkayan belediye hijyen ekipleri, çalışmalarını bugün; Kapukaya, Yüksekköy, Uzunhasanlar, Karaköy, Karakuzu, ve Çıtak Mahallelerinde sürdürdü. Belediye hijyen ekipleri dezenfekte işlemlerine hazırlanan plan ve program dahilinde kent genelinde devam edecek. - İZMİR
Kaynak: İHA