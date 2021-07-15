Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi
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Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesi içinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Oğuz Taşkın'ın cenazesi, Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesi içinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Oğuz Taşkın'ın cenazesi, Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi.

Zara'ya getirilen Taşkın'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Oyukluçiftliği Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesine yanaştırılan gemide tahliye pompalarını çalıştırmak için 12 Temmuz'da dümen dairesine giren işçilerden Yılmaz Demir, pompadan çıkan gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonucu hayatını kaybetmiş, evli ve iki çocuk babası Taşkın ise ağır yaralanarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi
Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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