Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki iş kazasında yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi
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Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki iş kazasında yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki iş kazasında yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesi içinde 1 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesi içinde 1 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Metaş Gemi Söküm AŞ'ye ait bölgede 12 Temmuz'da sökümü yapılan bir gemide yaşanan patlamada ağır yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Oğuz Taşkın (30), kurtarılamadı.

Taşkın'ın cenazesi memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.

Böylelikle olayda hayatını kaybeden işçi sayısı 2'ye çıktı.

Olay

Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesine yanaştırılan gemide tahliye pompalarını çalıştırmak için dümen dairesine giren işçilerden Yılmaz Demir, pompadan çıkan gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonucu hayatını kaybetmiş, Taşkın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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