Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesi içinde, gemi sökümü esnasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesi içinde, gemi sökümü esnasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa'da gemi sökümü bölgesi içindeki gemi sökümü esansında henüz belirlenemeyen bir nedenle iş kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından yapılan kontrolde bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı işçi, ardından Bozyaka Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi devam eden yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı