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Aliağa'da Fırtına Etkisini Sürdürecek

Aliağa'da Fırtına Etkisini Sürdürecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aliağa ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan fırtınanın 14 Ocak Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Hava sıcaklıkları ise hafta boyunca hissedilir derecede düşerek 1 ila 11 derece arasında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, " Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

SOĞUK HAVAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava raporunda, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmininde bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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