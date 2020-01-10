Aliağa'da feci ölüm

10.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:16

İzmir Aliağa'da, Tüpraş İzmir Rafinerisi içerisinde devrilen kamyonun sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, İzmir'in Aliağa ilçesinde Tüpraş İzmir Rafinerisi içerisinde meydana geldi. Sabah vardiyası öncesi arazözün rutin kontrolünü yapan kamyon sürücüsü Murat Erem (31), virajı alamadı. Kamyon, orada bulunan bir vananın üzerine devrildi. Erem, olay yerinde hayatını kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İHA