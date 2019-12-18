Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı
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Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.

18.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:50
Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı

'in ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 ağır yaralandı.


Edilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesindeki organize sanayi içerisinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, yerde bulunan erimiş çelik bloktan kopan parça, kesim alanında çalışan R.Ç.'nin boğazını kesti. Kazada yaralanan R.Ç.'nin ilk tedavisi Aliağa Devlet Hastanesinde yapıldı ve ardından Çiğli Bölge Araştırma Hastanesine sevk edildi. R.Ç. buradan da Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. R.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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