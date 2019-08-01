Aliağa'da esnaflık ve kalfalık sınavı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği esnaflık ve kalfalık sınavlarına 24 kişi katıldı.

İzmir Aliağa'da gerçekleşen sınavda, esnaflar ter döktü. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının öncülüğünde yapılan sınav HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü eğitmenleri gözetiminde gerçekleştirildi. Aliağa Esnaf Odası Başkanı Serdar Berk, ilgili meslek dallarında tüm esnaf ve sanatkarların ustalık belgesinin işyeri açarken gerekli olduğunu ifade ederken, belgesi olmayanların işyeri açmalarının mümkün olmadığının altını çizdi. Berk, 24 üyenin katıldığı sınavda 21'inin esnaflık belgesi, 3'ünün de kalfalık belgesi almaya hak kazandığını belirtti. Ayrıca kalfalık belgesi almaya hak kazanan üyelere işyerlerinde uygulama sınavı yapılacağını söyledi. Sınava katılan emlakçı Tansel Aydın, "Esnaf odasının düzenlediği sınava girdik, sorularımızı cevapladık. Hepimize hayırlısı olsun" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA