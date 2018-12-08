Aliağa'da Elektrik Kesintisi

GDZ Elektrik, iletim sistemindeki arıza onarım ve şebeke bakımı nedeniyle Aliağa'da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre 9 Aralık 2018 Pazar günü Aliağa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre 9 Aralık Pazar günü 01.00-06.00 saatleri arasında Kılıçlar-Bozköy Mahallesi- Bozköy İçme Suyu iletim sistemindeki arıza onarım ve bakım nedeniyle; 07.00-09.00 saatlerinden ise Helvacı Mevkii-Hüseyin Şairoğlu-Ümit Ok-Eryaş-Fikret Yeşil-Ercan Yumurta-Eryaş Tarım bölgesine şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

GDZ İzmir İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kesinti öncesinde; Elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiği bildirildi. Altyapı çalışmaları nedeniyle bildirimli elektrik kesintileri için GDZ Elektrik Çağrı Merkezi (186) aranabiliyor. - İZMİR