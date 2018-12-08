Aliağa'da Elektrik Kesintisi
GDZ Elektrik, iletim sistemindeki arıza onarım ve şebeke bakımı nedeniyle Aliağa’da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
GDZ Elektrik, iletim sistemindeki arıza onarım ve şebeke bakımı nedeniyle Aliağa'da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre 9 Aralık 2018 Pazar günü Aliağa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre 9 Aralık Pazar günü 01.00-06.00 saatleri arasında Kılıçlar-Bozköy Mahallesi- Bozköy İçme Suyu iletim sistemindeki arıza onarım ve bakım nedeniyle; 07.00-09.00 saatlerinden ise Helvacı Mevkii-Hüseyin Şairoğlu-Ümit Ok-Eryaş-Fikret Yeşil-Ercan Yumurta-Eryaş Tarım bölgesine şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.
GDZ İzmir İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kesinti öncesinde; Elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiği bildirildi. Altyapı çalışmaları nedeniyle bildirimli elektrik kesintileri için GDZ Elektrik Çağrı Merkezi (186) aranabiliyor. - İZMİR