Aliağa'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor Aliağa Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Belediye ekipleri virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Koronavirüs salgını tehlikesinin en aza indirilmesi ve kent genelinde sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla belediye merkez hizmet binası, İZBAN Aliağa durağı, okul, cami, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları gibi insanların sıklıkla kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya getirilen çok sayıda toplu taşıma aracı ekipler tarafından tek tek özel solüsyonla dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. Öte yandan kentte halkın alış veriş amaçlı kullandığı pazar yerlerinde de ekiplerce dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.



Aliağa Gençlik Merkezinde hijyen çalışması



Dezenfekte çalışmalarını dört koldan sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağalıların sosyal yaşam alanlarından olan Aliağa Gençlik Merkezinde de detaylı dezenfekte çalışması yaptı. Aliağa Belediyesi ayrıca aldığı kararla Aliağa Gençlik Merkezindeki tüm kursları, eğitim faaliyetlerini, kültürel ve sportif etkinlikleri, Nadir Nadi Kütüphanesini, fitness salonunu ve yarı olimpik yüzme havuzunu mart ayı sonuna kadar iptal etti. - İZMİR

Kaynak: İHA