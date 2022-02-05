Aliağa'da dezavantajlı öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrenciler için karne şenliği organize edildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yarıyılını başarıyla tamamlayarak karnelerini alan 50 öğrenci, şenlikte bir araya geldi.

Aliağa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu ve onlara güzel bir gelecek bırakmak için çabaladıklarını belirtti.

Çocukların Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da düşünen, üreten, elinde kalem olan, tablet olan bir nesil yetişmesi için mücadele ediyor. Bizler de bu bilinçle bugün minik öğrencilerle bu günü yaşamak istedik. İlçemizin bazı mahallelerinden belirlenen, okulunda başarılı 50 öğrencimize karne hediyesi olarak 50 tablet hediye ettik. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için üzerimize düşen her ne varsa bunu yapmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Programda çocuklar patlamış mısır eşliğinde TRT ortak yapımı olan "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" filmini izledi.

Yıldırım, öğrenci ve velilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.