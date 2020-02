Aliağa'da deprem bilgilendirme semineri

23.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:52

İzmir'in Aliağa ilçesinde Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi, Aliağa Arama Kurtarma Derneği (ALKUD) ile birlikte deprem bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri düzenledi.



Aliağa Arama Kurtarma Derneği (ALKUD) ile birlikte düzenledikleri deprem bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerinin açılış konuşmasını yapan Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Tayfur Pektaş, depremde yapılacaklarla ilgili halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.



AKUT İzmir Kurucu Başkanı ve doğal afet ve arama kurtarma uzmanı Ömer Karaca'nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Ege Bölgesi'nin deprem tarihçesi ve deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin yanı sıra deprem esnasında daha az zarar görmek için nasıl hareket edilmesi gerektiği ve depremden sonra nasıl davranılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.



Ege Bölgesinde tüm antik kentlerin defalarca depremler nedeniyle yerle bir olduğunu söyleyen Karaca, "Tarih kitapları antik kentlerin savaşlar ya da hastalıklar nedeniyle terk edildiğini yazar, ancak her antik kentte depremin izleri görülmüştür. Nerede denize dökülen bir nehir varsa, bunlardan en önemlisi Gediz Nehridir, orada nehre paralel olarak fay hattı vardır" dedi.



1928 Torbalı depreminde İzmir Saat Kulesi'nin üst kısmının yıkıldığını hatırlatan Karaca, fayın uzantısı ile şiddeti arasında bir bağ olduğunu, fay ne kadar büyükse kırılmaların da o kadar şiddetli olduğunu söyledi. Ege'nin deprem coğrafyasında yer aldığını da ifade eden Ömer Karaca, "Hazırlıklı olmalıyız. Her saat bir şeylere yaklaşıyoruz. İzmir'in her tarafı fay üzerinde. Bornova, Seferihisar, Dikili, Karşıyaka, Buca fay üzerinde. Her an bir depremle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla her ailenin 'benim başıma gelince ne yapacağım' diye düşünmesi lazım. Her kurumun yetkilisi ne yapacağını hesaplamalı. Egeliler olarak deprem, sel, heyelan gibi afetlere hazırlıklı olmalıyız. Her köyün, her ilçenin, her mahallenin bir arama kurtarma ekibi olmalı. Belediyeler, Belediye Kanuna göre yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapmalı, ekip ve donanımı bulundurmalıdır. Akhisar ve Kırkağaç depremlerinden sonra Dikili'de depremi bekliyoruz" ifadelerin kullandı.



Deprem anında ayakta durmak mümkün olmadığından yapılması gereken ilk şeyin emniyetli bir yere yatmak ya da çökmek olduğunu söyleyen Karaca, "Deprem anında kaçmak, buzdolabının yanında durmak yerine, bulunulan mekanın en güvenli yerinde cenin pozisyonu alınması gerekir. Deprem sırasında kapı eşikleri durulmaması gereken tehlikeli yerler arasında bulunuyor. Ayrıca balkon, merdiven boşluğu ve asansörlerin de deprem sırasında kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Depremde ilk yıkılan yer merdiven koridorlarıdır. Depremden sonra en önemli konu ise yardım açısından organize olmaktır. Bilinçli hareket edilmeli, çevre sağlığını tehdit edebilecek unsurlar ortadan kaldırılmalı ve arama kurtarma ekiplerinin rahat çalışabilmesi için gerekli olanaklar sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.



Seminer sonunda Ömer Karaca'ya plaket takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA