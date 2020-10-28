Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
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Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

28.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:37
Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyetin Bayramının 97. yıl dönümü kapsamında çelenk töreni yapıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyetin Bayramının 97. yıl dönümü kapsamında çelenk töreni yapıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, Aliağa ilçesinde de çelenk töreni vardı. Aliağa İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Binbaşı Murat Günlü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene ayrıca; İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından ilçe protokolü şehitlik ziyareti yaptı. Protokol üyeleri, şehitlerin kabri başında dua edip, mezarlarına karanfiller bıraktı. - İZMİR

Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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