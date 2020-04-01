Aliağa'da çiftçinin koyunlarını gasp eden 5 kişi tutuklandı
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Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Aliağa'da çiftçinin koyunlarını gasp eden 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir çiftlikte tek başına yaşayan şahsın ellerini ve ayaklarını bağlayarak küçükbaş hayvanları ile bir miktar parasını gasp ettikten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

01.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:23
Aliağa'da çiftçinin koyunlarını gasp eden 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir çiftlikte tek başına yaşayan şahsın ellerini ve ayaklarını bağlayarak küçükbaş hayvanları ile bir miktar parasını gasp ettikten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edilen bilgiye göre olay, 28 Mart tahinde meydana geldi. Gece vakti Yalı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte tek başına yaşayan Z.S. isimli vatandaşın, elleri ve ayakları bağlanarak 3 adet koyun, 7 adet kuzu ve bir miktar parası gasp edildi. Gasp edilen çiftçi Z.S. isimli şahıs, kendi imkanları ile elleri ve ayaklarındaki ipleri çözerek durumu Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine, olay ile ilgili araştırma başlatan ekipler, yapılan araştırmalar ve MOBESE kameralarının incelenmesi sonucunda ilçedeki gasp ve hırsızlık olayına karıştıktan sonra Bergama ilçesi yönüne doğru gitmekte bulunan iki araç içerisinde 5 kişi olduğunu tespit etti. Olay ile ilgili olarak 2'si kadın 6 şüpheli şahıs Bergama ilçesinde yakalandı. Ekiplerin detaylı çalışması neticesinde şüphelilerin yakalanmasının ardından Z.Y. gasp edilen koyun ve kuzularını teslim alırken, yakalanarak gözaltı alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1 şüpheli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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