Aliağa'da çevre temizliği tüm hızıyla sürüyor
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Aliağa'da çevre temizliği tüm hızıyla sürüyor

Aliağa'da çevre temizliği tüm hızıyla sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi "Daha temiz bir Aliağa" vizyonuyla kent genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde çöp konteynırlarını ve sıklıkla kullanılan otobüs duraklarını dezenfektanlı suyla yıkayarak vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunuyor. Ayrıca muhtelif noktalarda bulunan reklam raketleri de yıkanarak pırıl pırıl temiz bir görünüme kavuşturuluyor.

Ekip olarak 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, "Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarının yanı sıra sokakların yıkanması, süpürülmesi, çöp konteynırı, otobüs durağı gibi alanların da periyodik olarak temizliğini yapıyoruz. Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın orman alanlarının temiz tutulması konusundaki talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz gruplarla orman temizliği de yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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