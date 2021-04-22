Aliağa'da Bu Hafta Pazar Kurulmayacak

23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, Aliağa'da Atatürk Mahallesi Kapalı Pazarı, Yeni Şakran Pazarı ve Helvacı Kapalı Pazarı kurulmayacak.

Genelge uyarınca kısıtlamalar ülke genelinde 22 Nisan 2021 Perşembe günü (bugün) saat 19.00'dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacak.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

Kaynak: Bültenler