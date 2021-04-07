Aliağa'da belediye encümenleri ve komisyon üyeleri belirlendi

Aliağa Belediyesinin meclis toplantısında, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar olmak üzere toplam 18 madde gündeme alındı.

Aliağa Belediyesinin meclis toplantısında, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar olmak üzere toplam 18 madde gündeme alındı. Toplantıda belediye encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi.

Aliağa Belediyesinin Nisan Ayı Olağan Meclisi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Belediye Meclis Salonundaki oturum, 2 Mart 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başladı. Encümen üye seçimi ve bir yıl boyunca görev yapacak komisyonlar kuruldu. Yapılan gizli oylamada adaylar, eşit oy alınca üye seçimleri kura yöntemiyle belirlendi. Encümen üye seçiminin ardından komisyonların belirlenmesi ve komisyonlarda bir yıl boyunca görev yapacak olan meclis üyelerinin seçimi de yapıldı.

Meclis gündeminde yer alan imar planı değişikliği, kiralama ve trampaya ilişkin maddeler İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi. Denetim Komisyonu Raporu, komisyondan gelen raporlar kapsamında meclisin bilgisine sunuldu.

Nisan ayı olağan meclisi, 2020 Yılı Faaliyet Raporunu görüşmek üzere ikinci birleşimin 8 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı