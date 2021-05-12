Aliağa'da bayram süresince denetimler devam edecek
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Aliağa'da bayram süresince denetimler devam edecek

Aliağa'da bayram süresince denetimler devam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs salgını kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam eden Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Ramazan Bayramı süresince de kontrollerine ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

Korona virüs salgını kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam eden Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Ramazan Bayramı süresince de kontrollerine ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

Sanayi kenti Aliağa'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin değişik noktalarında araçları tek tek durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etmeye devam ediyor. Aliağa'daki ana yollarda da önlem alan polis ekipleri, İzmir -Çanakkale yolunda oluşturulan uygulama noktasında çift taraflı denetim yaparak, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor. İlçe merkezinde bulunan polis yaya devriyeleri ise bankamatik önleri ile bayram öncesi tatlı satışının yapıldığı baklavacı gibi işletmelerin önünde sıraya geçen vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konularında ikazda bulundu. Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri de işletme çalışanlarına maske, mesafe ve eldiven kullanımı konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Aliağa'da Ramazan Bayramı boyunca denetimlerin süreceği öğrenilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede Ramazan Bayramı boyunca altı noktada sabit uygulama yapılacak. 12 gece bekçisi, 15 tane de mobil ekipten oluşan yaklaşık 150 kişilik personelin bayram boyunca sahada olacağı, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'nun da uygulama noktalarını sıklıkla ziyaret edeceği bildirildi. - İZMİR

Aliağa'da bayram süresince denetimler devam edecek
Aliağa'da bayram süresince denetimler devam edecek
Aliağa'da bayram süresince denetimler devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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