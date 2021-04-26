Aliağa'da "Balkonda Bahar Var" projesine 20 günde 20 bin başvuru
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Aliağa'da "Balkonda Bahar Var" projesine 20 günde 20 bin başvuru

Aliağa'da 'Balkonda Bahar Var' projesine 20 günde 20 bin başvuru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediyenin başlattığı "Balkonda Bahar Var" projesi kapsamında düzenlenen çiçek dağıtımı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediyenin başlattığı "Balkonda Bahar Var" projesi kapsamında düzenlenen çiçek dağıtımı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 20 günde 20 bin vatandaş rekor başvuru yaparak balkonları için çiçek talep ederken, başvurular sona erdi.

Aliağa Belediyesinin başlattığı "Balkonda Bahar Var" projesi yoğun ilgi gördü. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın "Çiçek gibi Aliağa" hedefiyle duyurduğu proje kapsamında, 20 günde 20 bin vatandaş rekor başvuru yaparak balkonları için çiçek talep etti. 6 Nisan'da başlayan başvuru süreci, 26 Nisan 2021 tarihinde 20 bin başvuruyla sona erdi.

Çiçeklerin mahallelerdeki dağıtımının sürdüğü, Aliağa Belediyesi ekiplerinin 15 gün içinde tüm başvuru sahiplerine çiçek setlerini adreslerinde teslim edeceği ifade edildi.

Öte yandan Aliağa Belediyesi adresinden bir teşekkür mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda, "Projemize başvuru dönemi sona ermiştir. Çiçek dağıtımlarımız devam etmekte olup, tüm komşularımızın çiçeklerini 15 gün içinde adreslerine teslim edeceğiz. Bu büyük ilgi ve destek için çok teşekkür ediyoruz. 'Çiçek Gibi Aliağa' için, Aliağamız hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Aliağa'da 'Balkonda Bahar Var' projesine 20 günde 20 bin başvuru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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