Aliağa'da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor Aliağa Belediyesi, planlanan sıcak asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, planlanan sıcak asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle'de 3 sokak daha asfaltlandı.

Aliağa'da yolların asfaltlanarak yüksek standartlı bir hale getirilmesinin amaçlandığı çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz hafta Siteler Mahallesi Barış Manço Sokağın asfaltlanmasından sonra Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeni Mahalle'de bulunan sokakların asfalta hazır hale getirilme çalışmalarını yaptı. Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan çalışmalarda öncelikle 824. Sokağın asfaltlanmasının ardından 1006, 1007 ve 1011. sokakların asfaltla buluşması sağlandı. 4 gün içerisinde 3 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, Kurban Bayramına kadar planlan program çerçevesinde diğer sokaklarda da asfalt serim çalışmalarını sürdürecek. Kurban Bayramından sonra da asfalta hazır hale getirilen sokakların asfalt serim işlemleri hız kesmeden devam edecek.

Yolların asfaltlanarak daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmesini amaçlayan Aliağa Belediyesi, bu yıl kent içerisinde çeşitli mahallelerde gerçekleştireceği çalışmalarla da yaklaşık 180 bin metrekarelik alana sıcak asfalt serimi yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA