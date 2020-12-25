Aliağa'da asfalt çalışmaları devam ediyor
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Aliağa'da asfalt çalışmaları devam ediyor

25.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:08
Aliağa'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle'de 5 cadde ve 53 sokağın sıcak asfalt serimini tamamladı, Nene Hatun Caddesinde ise asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle'de 5 cadde ve 53 sokağın sıcak asfalt serimini tamamladı, Nene Hatun Caddesinde ise asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeni Mahalle'deki asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatlarıyla devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, Yeni Mahalle'nin önemli arterlerinden biri olacak olan bin 500 metre uzunluğundaki 15 metre genişliğindeki Nene Hatun Caddesinde çalışıyor. Asfalt seriminin ardından kaldırım, otopark alanları ve bisiklet yolları yapılarak cadde vatandaşların hizmetine sunulacak. Aliağa'yı dış mahallelere bağlayan Güzelhisar Caddesine çıkan Nene Hatun Caddesi kent içi trafiği de rahatlatacak, sürücülerin daha konforlu seyahatine imkan sağlayacak.

Sıcak asfalt serimi çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle'de bugüne kadar 5 cadde ve 53 sokağa sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar başladığı günden bu yana Rumeli, Kıbrıs, Cahit Sıtkı Tarancı, Halide Edip Adıvar ve Güzelhisar caddeleri başta olmak üzere 546/1, 538, 572, 580, 583, 584, 589, 664, 667, 729, 797, 801, 824, 851, 963, 964, 1007,1006,

1011, 1013, 1014, 1018, 1020, 1021, 1022,1023, 1024, 1029, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1049, 1050, 1406, 1407, 1407-1, 1408, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416,1421, 1422, 1423, 1423-1 sokakların sıcak asfalt serimi tamamlandı. - İZMİR

Aliağa'da asfalt çalışmaları devam ediyor
Aliağa'da asfalt çalışmaları devam ediyor
Aliağa'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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