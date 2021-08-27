Aliağa'da AK Partili kadınlardan vatandaşlara aşure ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa'da AK Partili kadınlardan vatandaşlara aşure ikramı

Aliağa'da AK Partili kadınlardan vatandaşlara aşure ikramı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca vatandaşlara aşure ikram edildi.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca vatandaşlara aşure ikram edildi.

Parti binasında düzenlenen etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Erdem, AK Parti Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Meşe, İl Kadın Kolları Aliağa Koordinatörü Nesrin Akşehirli, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Partide görev alan kadınlar tarafından hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, aşurenin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Aşurenin yapılması için parti teşkilatında yer alan kadınların da katkı koyduğunu ifade eden Yıldırım, "Bugün bu kazanın kaynamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir birliktelik oldu. Gösterilen yoğun ilgi de çok güzeldi. Bereketin timsali olan ve içerisinde birçok manayı taşıyan önemli bir günde bütün gönüldaşlarımızla bir arada olma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Celil Nalçakan Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aliağa'da AK Partili kadınlardan vatandaşlara aşure ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:00:02. #1.15#

title