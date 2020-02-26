Aliağa'da 750 konut için hak sahipleri belirlendi
Haberler » Güncel » Aliağa'da 750 konut için hak sahipleri belirlendi - Haber

Aliağa'da 750 konut için hak sahipleri belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa'ya inşa edilecek olan 750 konut projesi için hak sahipliği belirleme kuraları çekildi.

26.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:54
Aliağa'da 750 konut için hak sahipleri belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından 'ya inşa edilecek olan 750 konut projesi için hak sahipliği belirleme kuraları çekildi.


Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Tesislerinde noter huzurunda ve idare yetkililerinin denetiminde gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurasına ilgi yoğun oldu. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar, çekilen kuraları heyecanla takip etti. Kura da ismi okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.


Öte yandan, Aliağa'da 5 bin 651 kişi hak sahipliği belirleme kurasına katılabilmek için müracaatta bulundu. 2+1 daireler için 2 bin 774, 3+1 daireler için 2 bin 877 kişi başvuru yapıldı. Çekiliş esnasında şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Kura da 2+1 tipi konut için 525, 3+1 tipi konut için ise 225 asil ve yedek aday belirlendi. Yetkililer, kura sonuçlarının https://www.toki.gov.tr/ adresinden sorgulayabileceğini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler