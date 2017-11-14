Aliağa'da 588 Çift Nikah Masasına Oturdu

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2017 yılının 11 aylık döneminde toplam 588 çiftin nikahı kıyıldı.



Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2017 yılının 11 aylık dönemini değerlendirdi. Evlendirme memurluğu, nikah için müracaat eden 3 Azerbaycan, 2 Fas, 2 Ukrayna, 3 Kazakistan, 3 Özbekistan, 2 İtalya, 2 Rusya olmak üzere Tataristan, Kore, Türkmenistan, Avusturya, Moldova, Almanya, Suriye, Irak, Cezayir uyrukluların nikah akitlerini gerçekleştirdi. Kıyılan nikahlardan 25'inin kadın, 1'inin erkek, bir nikahta da ise her iki tarafın İtalya vatandaşı olduğu öğrenildi. Geçen yıl 21 olan yabancı gelin sayısı bu yıl 25'e yükseldi.



Birçok çiftin mutluluklarına ortak olduklarını ve toplumu oluşturan en önemli yapı taşının aile olduğunu ifade eden Aliağa Belediyesi Nikah Memuru Aydan Mangura, 2017 yılının başından itibaren Aliağa Belediyesi evlendirme dairesinde 588 çiftin nikahını gerçekleştirdiklerini söyledi. Mangura ayrıca, 112 nikah ile en fazla nikahın Temmuz ayında, en az nikahın ise 22 nikah ile Ocak ayında gerçekleştirildiğini belirtti. Nikah için gerekli belgeler hakkında da bilgiler veren Mangura, "Evlendirme dairemize başvuruda bulunmak isteyen çiftlerimiz öncelikle sabah saatlerinde kimlik ve bir fotoğrafları ile birlikte evlilik raporu için bir sevk kağıdı almaları gerekiyor. Sağlık ocağımız saat 11.00'e kadar kan aldığı için çiftlerden özellikle sabah saatlerinde sevk almalarını rica ediyoruz. Çıkan kan sonuçlarından sonra dört fotoğraf ve bir kimlik fotokopisi ile birlikte gelen çiftlerimizin müracaatlarını alıyoruz. Müracaat edilen günün ertesi gününden itibaren çiftlerimiz ne zaman isterlerse nikah akitlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - İZMİR