Aliağa'da 3 ayrı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü
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Aliağa'da 3 ayrı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü

Aliağa'da 3 ayrı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir 'in Aliağa ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan otluk o alandaki yangında toplam 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

İzmir 'in Aliağa ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan otluk o alandaki yangında toplam 2,5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 3 ayrı noktada çıkan otluk yangınında yaklaşık 2,5 hektarlık alan zarar gördü. Yangınlar, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün 3 ayrı noktada otluk alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde Çakmaklı Mahallesi MKE mevkiinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 0.5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bir diğer yangın ise Nempor Liman mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Buradaki yangında ekipler tarafından kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Yeni Foça yolu fabrikalar bölgesindeki otluk alanda çıkan 3'üncü yangın da kısa sürede söndürülürken, 1 hektarlık alan küle döndü.

Meydana gelen yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi. - İZMİR

Aliağa'da 3 ayrı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü
Aliağa'da 3 ayrı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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