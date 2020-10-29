Aliağa'da 29 Ekim coşkusu
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Aliağa'da 29 Ekim coşkusu

29.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:27
Aliağa'da 29 Ekim coşkusu

İzmir'in Aliağa ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 97. yılı, korona virüsü önlemleri altında ilçe protokolünün katılımıyla kutlandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 97. yılı, korona virüsü önlemleri altında ilçe protokolünün katılımıyla kutlandı.

Her il ve ilçede olduğu gibi Aliağa ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler vardı. Programlar kapsamında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, tebrikleri kaymakamlık makamında kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına geçen Kaymakam Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Binbaşı Murat Günlü ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Aydın, korona virüsü nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek alandaki vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşmayı Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından cumhuriyet konulu şiirler okundu. Tören, Aliağa Engelsiz Mehter Takımı gösterisi ve Aliağa Belediye Bandosunun mini konseriyle sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene ayrıca; İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, askeri erkan, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Aliağa'da 29 Ekim coşkusu
Aliağa'da 29 Ekim coşkusu
Aliağa'da 29 Ekim coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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