Aliağa'da 2020 yılında 4 bin 72 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
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Aliağa'da 2020 yılında 4 bin 72 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı

27.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:22
Aliağa'da 2020 yılında 4 bin 72 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, 2020 yılında 4 bin 72 sokak hayvanının bakım ve tedavisini yaptı.

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, 2020 yılında 4 bin 72 sokak hayvanının bakım ve tedavisini yaptı. Sevimli dostların tedavi süreçleriyle yakından ilgilenen birim, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını döneminde de çalışmalarına aralıksız devam etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde; iki veteriner hekim, beş saha personeli ve bir büro personeli ile hizmet veren Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, sokak hayvanlarını titizlikle tedavi ediyor. Vatandaşlar tarafından veterinerlik kliniğine bizzat getirilen hayvanların yanı sıra, Hilal Masa'nın Alo 153 ve 0 530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattına ulaşan hayvanlarla ilgili ihbarlar da hızla değerlendiriliyor. Çaresiz kalan minik dostlara, saha personeli tarafından müdahale ediliyor. Çeşitli kazalar sonucu yaralanan minik dostlar, ivedilikle kliniğe getirilerek veteriner hekimler tarafından tedavi edilip, bakımları yapılıyor.

Hayvanların bakımlarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, 2020 yılında 3 bin 100 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi. Aynı dönemde 448 kedi, 412 köpek kısırlaştırılırken; 77 kırık operasyonu, 12 fıtık ameliyatı ve 23 amputasyon işlemi yapıldı. Bir yıllık süreçte toplam ise 4 bin 72 hayvan tedavi edildi.

Aliağa Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarında da hayvanların ihtiyaçlarını karşıladı. Veterinerlik birimi, bu dönemde minik dostlar için rutin görevlerini yapmayı sürdürmenin yanında, sokakta yaşayan hayvanların beslenmeleri için kentin dört bir yanında mama dağıtımlarını artırarak devam ettirdi. - İZMİR

Aliağa'da 2020 yılında 4 bin 72 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Aliağa'da 2020 yılında 4 bin 72 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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