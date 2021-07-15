Aliağa'da 15 Temmuz Programı Şehitlik Ziyaretiyle Başladı
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Aliağa'da 15 Temmuz Programı Şehitlik Ziyaretiyle Başladı

Aliağa'da 15 Temmuz Programı Şehitlik Ziyaretiyle Başladı
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da gerçekleştiriliyor.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da gerçekleştiriliyor.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz programı Aliağa Kabristanlığı'nda bulunan şehitlik ziyaretiyle başladı. Aliağa şehitliğinde gerçekleştirilen programa; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Program şehitler için yapılan duaların ardından şehit kabirlerine karanfil bırakılması ile son buldu.

ALİAĞA'DA 15 TEMMUZ PROGRAMI

Aliağa Demokrasi Meydanı'ndaki program saat 20. 00'de başlayacak olup saat 21. 00'de saygı duruşu ile İstiklal Marşı hep bir ağızdan okunacak. Program, mehteran takımı gösterisi ve öğrencilerin 15 Temmuz konulu şiirlerini okumasının ardından protokol konuşmalarıyla devam edecek.

Çeşitli ikramların da olacağı gecede, Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Zeybek gösterisi ve video gösterimlerinin yanı sıra kahramanlık türküleri seslendirilecek. Program saat 00. 13'te Sela ve 00. 20'de dualar ile son bulacak.

Kaynak: Habermetre

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