Aliağa'da 11 ayda 545 çift nikah masasına oturdu

12.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:16

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılının 11 aylık döneminde 545 çiftin nikahını kıydı.



Aliağa Belediyesi evlendirme memurluğundan elde edilen bilgilere göre, 2019 yılının 11 aylık döneminde 545 çift nikah masasına oturdu. Farklı ülkelerden 36 yabancı uyruklu kadın ise 11 aylık dönemde Türk vatandaşı ile nikah kıyarak dünya evine girdi.



Aliağa Belediyesi Nikah Memuru Aydan Mangura, en fazla nikahın 93 kez temmuz ayında, en az nikahın ise 18 kez mart ayında gerçekleştirildiğini söyledi. Mangura ayrıca, 47 çifte evlenme izin belgesi düzenlediklerini de belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA