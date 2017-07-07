Aliağa'da 1 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılan operasyonda, midye toplarken yakalanan 10 kişiden 1 ton kaçak midye ele geçirildi.



Edilen bilgiye göre, kaçak midye toplandığı ihbarını alan Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri ile Güzelhisar Çayı'nın deniz kısmında kaçak midye toplayan kişilere operasyon yaptı. Kıskıvrak yakalanan 10 kişiden 1 ton midye ele geçirildi. Kaçak midyelere el konulurken, midye toplayan B.C., (34) B.K., (32) U.K., (17) B.A. (25) ve H.A. (56) isimli şahıslara para cezası kesildi.



Operasyonların devam edeceği belirtildi. - İZMİR